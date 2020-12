KW 50 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

The Avalanches - We Will Always Love You

16 Jahre haben sich die australischen Electro-Pioniere The Avalanches zwischen Album eins und Album zwei Zeit gelassen. Dieses Mal mussten Fans des smoothen Duos nur vier Jahre warten und bekommen kurz vor Weihnachten noch einmal ein richtiges Pop-Highlight in die Ohren gedrückt. „We Will Always Love You“ dreht sich konzeptionell lose um den Tod, das Leben danach und all die Dinge, die uns unbekannterweise noch erwarten oder nicht. Dafür haben sich Robbie Chater und Tony Di Blasi mit einer schier unfassbaren Riege an Superstars verstärkt. Auf dem Album tummeln sich u.a. Blood Orange, Rivers Cuomo (Weezer), Denzel Curry, Sampa The Great, Johnny Marr (The Smiths), MGMT, Neneh Cherry oder Kurt Vile und das ist nur die Speerspitze an Künstlern. Fast 72 Minuten Lebensfreude und angenehme Klänge. Ein spätes Kleinod. 7,5/10 Kronen