Fünf Tipps für Skitouren mit gutem Gewissen

Als Tourengeherinnen und Tourengeher hinterlassen wir Spuren in der Natur - wir bestimmen, wie sie aussehen. Es sollte zur Grundhaltung eines jeden Skitourengehers zählen, diese so gering wie möglich zu halten. Hinterlasse keinen Müll am Berg, respektiere Schutzzonen (auch in der Nacht), umgehe Futterstellen und jungen Baumbestand.