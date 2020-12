Heidi Klum: So hübsch ist Tochter Leni (16)

Dass sie auch im TV in Mamas Fußstapfen tritt, schließt Leni übrigens nicht aus. So könne sie sich eine Fernsehshow „Germany‘s Next Topmodel by Leni Klum“ durchaus vorstellen. „Aber die nächsten Jahre nutze ich jetzt erst mal, um Erfahrungen zu sammeln“, sagte der Teenager in der „Vogue“ (15. Dezember). „Und wenn meine Mutter dann irgendwann keine Lust mehr hat, dann springe ich sehr gern ein.“