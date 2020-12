Tochter (9) geohrfeigt, „Ex“ mit Scherbe verletzt

Ein 41-Jähriger ist am Mittwoch in der Wohnung seiner Ex-Frau (35) im Wiener Bezirk Favoriten auf seine eigene Tochter (9) losgegangen. Der Verdächtige schlug dem Mädchen so fest ins Gesicht, sodass es ein Hämatom erlitt. Außerdem ohrfeigte er die Mutter des Kindes und fügte ihr mit einer Glasscherbe eine Schnittverletzung im Gesicht zu. Danach flüchtete der türkische Staatsbürger, er wurde später in seiner Wohnung in Floridsdorf festgenommen.