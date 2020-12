Drei Weltcups? „Wir sind dafür gut gerüstet!“

In der nächsten Woche steht die Ramsau gleich mehrfach im Mittelpunkt. Denn unter dem Dachstein steigen in diesem Winter gleich drei Weltcups. Die Nordischen Kombinierer und Kombiniererinnen sowie die Skisprung-Damen setzen zu neuen Höhenflügen an. OK-Chef Luis Stadlober erzählt, wie die Vorbereitungen laufen.