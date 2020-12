Weiße Weihnachten? Chancen auch heuer eher gering

Der Tag begann für viele Steirer am Mittwoch mit Morgensport: Zuerst mussten die Dächer der Autos abgeschaufelt werden, bevor es im gemächlichen Tempo in die Arbeit ging. So viel Schnee im Dezember ist durchaus ungewöhnlich, vor allem in Graz: Im vorigen Winter etwa häuften sich in der Landeshauptstadt in Summe nur zwei Zentimeter der weißen Pracht an - das war übrigens der tiefste Wert seit dem Jahr 1985.