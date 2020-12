styriarte hat lustvolle Pläne für kommendes Jahr

Der „Lust“ gibt sich die styriarte im kommenden Jahr hin - so nämlich lautet das Motto für 2021. Auf dem Programm stehen zahlreiche lustvolle Konzerte mit altbekannten styriarte-Gästen: Jordi Savall etwa dirigiert Orchestermusik aus Versailles in Graz und eine Marienvesper in Stainz. Cameron Carpenter spielt Bach, Florian Birsak gastiert mit Mozart, Markus Schirmer spielt Brahms und der Arnold Schoenberg Chor ist in Pöllau zu Gast.