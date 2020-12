2500 Haushalte in Osttirol ohne Strom

Lawinenwarnstufe weiter hoch

Auch die Lawinengefahr war am Mittwoch noch sehr hoch. In Osttirol wurde die Lawinenwarnstufe „4“ ausgegeben, in Nordtirol galt in einigen Teilen die Stufe „3“. Das bedeutet, dass in Osttirol vor allem an steilen Grashängen mit spontanen Lawinen gerechnet werden muss.