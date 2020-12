Wattens: „Drive-in“ für Kiachln zum Mitnehmen

Auf vieles muss in diesem Advent verzichtet werden, so werden etwa die Christkindlmärkte vielerorts gar nicht aufgebaut. Damit man in der Vorweihnachtszeit nicht auch noch auf die beliebten Kiachln verzichten muss, wird die Köstlichkeit beim „Drive-in“ von „Mellis Kiachl“ in Wattens zum Mitnehmen angeboten.