Football-Hype im Waldviertel

Die „Rangers“ erkämpften sich 1992 sogar den österreichischen Vizestaatsmeister-Titel. Der Verein zog 1993 nach Wien und ist heute nach kräftigen Auf und Abs in Mödling beheimatet. Die Nähe zu finanzkräftigen Sponsoren war nicht der einzige Grund, in den Ballungsraum zu ziehen, erinnert sich Langzeit-Obmann Gerhard Bräuer, der schon mehr als 20 Jahre in dieser Funktion tätig ist: „Wir hatten damals die schräge Situation, dass wir zum eigenen Heimspiel in Schwarzenau mit dem Bus anreisen mussten, da die meisten Spieler nicht mehr aus dem Ort kamen.“