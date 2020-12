Regenrohr als Gedenkstätte für Orban-Freund

Die Nachricht schlug in Ungarn ein wie eine Bombe: Ein prominenter EU-Abgeordneter des Landes und enger Vertrauter des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban ist in Brüssel bei einer Sex-Party mit Homosexuellen erwischt worden - trotz der rigiden Corona-Beschränkungen. Der 59-jährige Jozsef Szajer trat zurück und aus der Regierungspartei Fidesz aus. Für Orban bedeutete das Attacken der Opposition und Spott in der Presse bzw. in den sozialen Medien. Jenes Regenfallrohr, über welches der konservative Politiker vor der Polizei flüchten wollte, ist mittlerweile berühmt und zu einer Gedenkstätte geworden.