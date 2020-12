Steirischer Top-Fotograf sieht Krise als Chance

Bei einigen Bildern kann man nicht umhin, gerührt zu schmunzeln - beim Ziesel zum Beispiel, das so versonnen an einer Blume riecht. Manchmal kommt man nicht umhin, zu staunen. Wie bei dem Jahrhunderttreffer, der Heinz Toperczer gelang, als er exakt in jener Zehntelsekunde auf den Auslöser drückte, als ein Wal fast einen Taucher verschluckte. Oder man ist einfach fasziniert. Von der Unterwasserwelt. Von spektakulären Aufnahmen aus dem Eis. Von Tierszenen in freier Wildbahn.