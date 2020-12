Kommentar von Claus Pándi: Erfolg

Je näher der Covid-Impfstoff kommt, umso öfter ist vom „Licht am Ende des Tunnels“ zu hören. Der Ursprung der Hoffnung suggerierenden Redewendung findet sich in der Hirnforschung. Von hellem weißem Licht berichten Menschen mit Nahtoderfahrungen. Das „Licht am Ende des Tunnels“ ist ein traumähnlicher Zustand, der durch zu wenig Sauerstoff im Gehirn verursacht wird.