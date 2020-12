Alles lockerer? | Nächster Lockdown

Nächster Lockdown. Größtes Kopfzerbrechen bereitet der befürchtete Einkaufswahnsinn heute und am morgigen verkaufsoffenen Marienfeiertag. Der Innenminister weist in Zusammenhang mit dem erwarteten Ansturm auf Shoppingcenter und Einkaufsstraßen eindringlich darauf hin, dass die Polizei die Einhaltung der Covid-Regeln streng kontrollieren werde. Karl Nehammers Appell: „Achten Sie auf sich und andere. Es sind noch knapp drei Wochen Zeit bis Weihnachten. Sie müssen nicht am ersten Tag in die Einkaufszentren strömen.“ Viel direkter formuliert es unser frech-ironischer „Herr Nimmerwurscht“, wenn er in der Montags-„Krone“ meint: „Bei 2700 Neuinfektionen am Ende eines Lockdowns ist der nächste Lockdown wohl nur ein paar Einkaufserlebnisse entfernt.“ Da wird er hoffentlich nicht recht bekommen!