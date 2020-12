Schnee und Muren: Tausend Haushalte ohne Strom

Mehr als Tausend Haushalte sind in Oberkärnten derzeit ohne Strom. In Osttirol waren am Sonntag mehr als 7000 Haushalte ohne Stromversorgung. Kelag-Sprecher Josef Stocker: „Die Monteure arbeiten auf Hochtouren! Besonders stark ist das Lesachtal betroffen. Kollegen sind aber vor Ort und arbeiten am Problem.“