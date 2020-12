Weihnachtseinkauf muss trotz allem sicher bleiben

Oberösterreich: „Wir sind gut aufgestellt. Man darf nicht vergessen, dass jetzt die Gastronomie nur Take-away anbietet, von dem her könnte der Ansturm nicht gleich so groß sein“, erzählt Plus-City-Geschäftsführer Thomas Heidenhofer. Stündlich wird über die Klimaanlage Frischluft in das Shoppingcenter eingeblasen. Beim Eingang gibt es Gratismasken für alle Besucher. Weiters sind mobile Teams im Gebäude unterwegs, die darauf achten, dass auch in den möglichen Warteschlagen der Sicherheitsabstand gehalten wird. „Ein Mitarbeiter von uns läuft als Babyelefant verkleidet durch das Gebäude und soll so für die nötige Distanz sorgen.“