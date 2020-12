Wenig Corona-konformes Treiben am Wiener Graben

Am Graben nahe dem Stephansdom in der Wiener City hat am Vorabend der Corona-Maßnahmenlockerung bereits sehr reges Treiben geherrscht - trotz der aktuell 2741 Neuinfektionen (Stand Sonntag, 9.30 Uhr). Dabei tritt die neue Covid-19-Verordnung erst mit Montag in Kraft. Befürchtet wird dabei ohnehin ein Ansturm auf die dann wieder geöffneten Einkaufszentren - den die Polizei allerdings streng kontrollieren will, um so die Hoffnung auf ein Weihnachtsfest, das nicht allzu sehr von Corona-Begleitumständen getrübt wird, aufrechtzuerhalten.