Nahversorgung als oberstes Ziel

Sie sorgen dafür, dass auch während der Lockdown-Phasen niemand hungern muss: Die Bäckereien sind im ganzen Land ein wichtiger Eckpfeiler in der Nahversorgung. Die Unternehmerfamilie Mann investiert kräftig. Zuletzt wurde eine Filiale in Bad Vöslau aufgesperrt. Bäckermeister Micheal Mann konnte bei der Eröffnung auch Bürgermeister Christoph Prinz und AK-Präsident Markus Wieser begrüßen. Nur knapp davor öffnete eine Filiale in Weigelsdorf ihre Pforten, auch in Klosterneuburg bietet man seit kurzem Backwaren an.