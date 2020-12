Hartbergs „Standard-Könige“ wollen Rapid knacken

Am Ende der Sommertransferzeit kam dann mit „Zaubermaus“ Sascha Horvath auch noch ein weiterer „Standard-Experte“ dazu. Säumel weiß: „Sascha hat einen starken rechten Fuß, schlägt die Bälle scharf und präzise zur Mitte. Das ist eine Waffe! Ebenso wie die Freistöße von Tobi Kainz - die dürfen wir in der Aufzählung ja nicht vergessen. Dazu kommt die Kopfballstärke von Rotter, Luckeneder oder Gollner. Der Mix passt!“, so Säumel, der in letzter Zeit einige Extra-Nachtstunden einlegte, um neue (internationale) Standardvarianten zu studieren.