Kurz: „Wir alle haben diesen Lockdown satt“

Auf die Frage, ob der Massentest einen Einfluss auf die gerade beschlossenen Lockdown-Lockerungen ab dem 7.12. habe, entgegnet der Kanzler, dass der „Effekt der Massentests“ bereits in die präsentierten Maßnahmen „eingepreist“ ist. Dennoch sei es für künftige Lockerungsschritte wichtig, dass viele Menschen mitmachen: „Je mehr Tests wir haben, desto weniger Einschränkung braucht es in unserem Land“, so Kurz.