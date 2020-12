Keine Christkindlmärkte in Klagenfurt und Villach

Keine Christkindlmärkte in Klagenfurt

Ähnlich wurde in der Landeshauptstadt entschieden: Wo normalerweise gleich mehrere Adventmärkte mit heißem Glühmost, schokoliertem Obst und heimischem Handwerk locken, wird es heuer - im Coronajahr - ruhig bleiben. Kommende Woche hätten die Märkte geöffnet, doch nun wird es keine Märkte geben. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathischitz: „Wir haben bis zuletzt gehofft, dass wir den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern zumindest in eingeschränkter Form ein vorweihnachtliches Adventmarkterlebnis bieten können. Der neue Erlass der Bundesregierung gibt uns dazu jedoch nun keine Möglichkeit mehr.“