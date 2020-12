Wimberger haucht alten Mauern neues Leben ein

Verstärkter Blick auf Revitalisierungen

Das zu Ende gehende Jahr beschreibt Wimberger als „sehr fordernd“. Weil Messen ausfallen, veranstalten die Lasberger nun Hausmessen, bieten digitale Beratungen und verstärkt Rundgänge im Schauraum in Linz an. Das Interesse an Immobilien ist groß. „Es wird investiert, weil auch die Angst um das Geld da ist“, so Wimberger, der verstärkt mit seinem Team Revitalisierungen von Bestandsobjekten angeht. In Freistadt saniert das Bau-Unternehmen etwa gerade ein Altstadt-Haus, in das Wohnungen kommen.