Die schönsten Seiten der Landwirtschaft

Die Aufnahmen wurden dieses Jahr in der Steiermark und in Niederösterreich gemacht und sind durchaus gelungen. „Ich bin stolz, dass wir heuer in dieser herausfordernden Corona-Zeit ein schönes Produkt machten konnten. Die Models waren allesamt perfekt und die Zusammenarbeit sehr professionell und lustig. Das sieht man auch am Kalender selbst“, freut sich Herausgeber Franz Tonner. Ziel sei es, die Landwirtschaft in ein realistisches Bild zu rücken und zu zeigen, wie Landwirtschaft heute funktioniert.