Billie Eilish wehrt sich gegen böses Bodyshaming

Sie gehe unter anderem so offen damit um, weil sie wolle, dass junge Leute wie sie sich endlich wieder in ihren Körpern wohlfühlen, so Eilish weiter. „Ich liebe es, wenn Kids sich auf mich beziehen und mir sagen, dass ich sie dazu bringe, sich wohl in ihren Körpern zu fühlen“, schilderte sie. „Wenn ich etwas tun kann, dann mache ich das!“