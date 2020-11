Der Winter schaut kurz in der Steiermark vorbei

Norden dürfte leer ausgehen

Besonders in Deutschlandsberg und Voitsberg sollte jedenfalls eine ordentliche Menge der weißen Pracht vom Himmel fallen, während der Norden fast leer ausgehen wird. Am Wochenende lässt eine föhnige Südwestströmung die Temperaturen wieder ordentlich steigen. Ab Montag wird es in weiten Teilen des Landes dann regnen - und die Schneefallgrenze steigt wieder auf über 1500 Meter.