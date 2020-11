In Tirol: 165 Lenker türmten 2019 von Unfallstelle

„Für alle Verkehrsteilnehmer, seien es Lenker von Pkw, Lkw, Motorrädern, Fahrrädern oder auch Fußgänger, ist ein Unfall eine emotionale Ausnahmesituation. Eine Entschuldigung, sich in dieser Situation der Verantwortung zu entziehen, ist das freilich nicht“, betont die ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. „Sich nach einem Unfall aus dem Staub machen, vielleicht sogar einen Verletzten zurücklassen oder nach einer Sachbeschädigung flüchten, zeugt von fehlendem Verantwortungsbewusstsein und mangelnder Bereitschaft, einem Mitverkehrsteilnehmer zu helfen. Auch wenn es im ersten Moment noch so unangenehm sein mag, sich den Gegebenheiten zu stellen, sind die Konsequenzen einer Flucht in der Regel wesentlich schlimmer.“