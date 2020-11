Die Grazer müssen die Bullen zähmen

Ein Mammutprogramm wartet

Mit den Salzburgern wartet in Unterzahl das beste Team der Liga - man kassierte erst zwei Tore. „Auch wenn die Chance groß ist, dass man nicht trifft, darf man das Momentum nicht verlieren. Das kann entscheidend sein“, mahnt Setzinger, dessen Grazer in der Powerplay-Statistik mit 22,73 Prozent Erfolgsquote die Nummer zwei sind. Auf die 99ers wartet jetzt ohnehin ein Mammutprogramm: In elf Tagen geht es dreimal gegen Salzburg und je einmal gegen Wien und Bozen. „Das wird auch eine mentale Sache, da musst du stets einen ruhigen Kopf bewahren.“ Am besten schon heute...