Heimelige Weihnachten mit Tiroler Christbaum

Vieles ist heuer anders. Nicht so die Weihnachtstraditionen, die in den Tiroler Familien auch heuer gepflegt werden. Was könnte dazu besser passen als ein echter Tiroler Christbaum. Rund 32.000 Bäume werden in den heimischen Kulturen der Tiroler Christbaumproduzenten geerntet und stehen bereit für Fans regionaler Qualität. Die Bauern wissen um die Vorlieben der Kunden. Nicht nur Größe und Breite sind beim Grün fürs Fest entscheidend, sondern auch Farbnuancen, Duft und Bewuchsdichte.