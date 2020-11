Herbert Pixner: Der Meister rebellischer Musik

Vor genau einem Jahr übersiedelte Herbert Pixner mit seiner Frau Sybille und ihren beiden gemeinsamen Kindern Anna (8) und Leopold (7) von Innsbruck in das beschauliche Dorf Gnadenwald, nahe Hall in Tirol. „Wir lebten knapp zehn Jahre in Innsbruck und primär wegen der Kinder erfüllten wir uns den Wunsch, von der Stadt in eine ländliche Umgebung zu ziehen“, teilt der Musiker, den man auch den „Rebellen aus den Alpen“ nennt, im Video-Chat mit der „Tiroler Krone“ mit, „hier konnte ich mir auch den Traum vom eigenen Studio verwirklichen, das hat große Vorteile in Zeiten des Lockdowns“.