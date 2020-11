Ausgangsregeln nun klarer in Verordnung definiert

Die Corona-Ausgangsbeschränkungen werden nun auch in der entsprechenden Verordnung klarer niedergeschrieben. Die bisher nur mündlich bzw. in der „rechtlichen Begründung“ kommunizierte Regel, wonach mehrere Personen eines Haushalts bloß eine weitere haushaltsfremde Person treffen dürfen, wird nun in der Verordnung festgeschrieben. Auch die erlaubten Kontakte mit „engsten Angehörigen“ werden enger definiert, unter diesen sind nur „Eltern, Kinder und Geschwister“ zu verstehen.