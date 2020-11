Nikolaus darf kommen - aber nur vor die Haustüre

Lockerung der Maßnahmen in Deutschland

In Deutschland lockert man indes die Maßnahmen für die Feiertage: Treffen von zehn Personen aus mehreren Haushalten sind von 23. Dezember bis 1. Jänner erlaubt. Kinder bis 14 dürfen zusätzlich dabei sein. Im Vorfeld, so die Empfehlung, sollen sich die Deutschen möglichst in freiwillige Quarantäne begeben.