Wieder retour! Hartberg hofft auf „Mister Wichtig“

Die Oststeirer brauchen ihren Staubsauger auch wie einen Bissen Brot. Denn Nimaga, der in dieser Saison alle Ligaspiele verpasst hat, ist in Hartberg „Mister Wichtig“. Der Beweis: Mit dem 25-Jährigen holte der TSV in der Vorsaison im Schnitt 1,48 Zähler, ohne ihn bisher nur 0,87 Punkte.