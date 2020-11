Von der Leyen: EU bekommt mehr Impfdosen als nötig

Die EU wird bei einer Einwohnerzahl von etwa 446 Millionen Menschen rund zwei Milliarden Impfdosen gegen Covid-19 haben, erklärte die EU-Kommissionspräsidentin am Freitag. Da einige Präparate für einen wirksamen Schutz zweimal injiziert werden müssen, bedeute dies, dass mit dem Bestand der EU 700 Millionen Menschen geimpft werden können, sagte von der Leyen - zu viel bestellte Impfdosen können von den Mitgliedsstaaten an Länder in der Nachbarschaft gespendet werden.