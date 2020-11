Corona: Bis Sommer genug Impfstoff für alle

Die ersten Mengen würden nicht so groß sein, aber in einer ersten Phase würden die Bewohner der Alters- und Pflegeheime geimpft, danach das dortige Personal und jenes in den Krankenanstalten und im gesamten Gesundheitsbereich. Bis zum Sommer könnten dann - zusammen mit den anderen Impfstoffen - all jene geschützt werden, die dies wünschen.