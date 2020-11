Mangelhafte Masken: 150.000 Stück in Kärnten?

Zehn Millionen mangelhafte FFP2-Schutzmasken könnten in Österreich im Umlauf sein, warnt die Bundesregierung. Aufgeflogen sind die mangelhaft schützenden Atemschutzmasken, nachdem ein Pflegeheim in Kärnten eine Maske beanstandet hatte und bei einer neuerlichen Testung festgestellt worden war, dass bei den Schutzprodukten der Durchlass größer als erlaubt war. Nun werden betroffene Chargen in den Bundesländern überprüft. In Kärnten könnten 150.000 Masken betroffen sein.