Rund zehn Millionen Masken könnten mangelhaft sein

Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch bestätigte ist in Österreich eine riesige Charge Corona-Virus-Pandemie Atemschutzmasken (CPA) in Umlauf geraten, die nur mangelhaft schützen. Verwendet wurden sie vorrangig im Pflege- und Sozialbereich. Brisant: Durch eine fehlerhafte Ausführung bieten sie nur eine geringe Schutzwirkung. Bis zu zehn Millionen Masken könnten betroffen sein.