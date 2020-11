Shiffrin fehlt wohl bei Parallel-RTL von Lech/Zürs

Der Event ist der einzige dieser Art im Corona-adaptierten Weltcupkalender 2020/21. Eine eigene Disziplinwertung gibt es deshalb nicht, die eingefahrenen Punkte zählen aber für den Gesamtweltcup. Das Format wurde wieder einmal verändert. Nach Kritik an der nicht immer fairen Kurssetzung werden die Sieger nun nach zwei Fahrten - einmal am roten, einmal am blauen - Kurs ermittelt. „Damit will man den Glücksfaktor reduzieren, damit alle die gleichen Chancen haben“, erklärte Mörzinger.