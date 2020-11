Bester Sprinter kaderlos - Habenicht muss kämpfen!

Als Einzelkämpfer startete der 27-Jährige also am Wochenende in Bruksvallarna (Sd) bei einem FIS-Rennen in die Saison, landete auf Platz 24. Nach den ersten Continentalcups will Tobi beim Weltcup in Dresden (19. Dezember) sein großes Ziel erreichen: „Erstmals in die Top 30 und Weltcuppunkte holen. Dafür hat mir bis jetzt nur eine Sekunde gefehlt!“