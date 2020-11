Stefan Jürgens steigt bei „SOKO Donau“ aus

Nach 14 erfolgreichen Jahren quittiert Publikumsliebling Stefan Jürgens kommendes Jahr seinen Dienst in der ORF-Krimiserie „SOKO Donau“. „Es waren wunderbare Jahre mit einem großartigen Team, für die ich sehr dankbar bin. Aber nachdem ich nun fast 16 Jahre in Berlin beim ,Tatort‘ und in Wien bei der ,SOKO Donau‘ erfolgreich Verbrecher von der Straße geholt habe, wird es Zeit, die Lederjacke an den Nagel zu hängen“, lässt er ausrichten.