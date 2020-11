Tschechien beschließt erste Corona-Lockerungen

Tschechien hat seine Corona-Warnstufe von der höchsten auf die zweithöchste Stufe gesenkt. Das gelte von Montag an, sagte Gesundheitsminister Jan Blatny nach einer Kabinettssitzung am Freitag. Der Mediziner appellierte an die Bevölkerung, sich weiter verantwortungsvoll zu verhalten. Die Pandemie sei „unberechenbar“. Das neue Warnstufen-System „Pes“ (tschechisch für „Hund“) gilt erst seit wenigen Tagen.