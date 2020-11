„Kontakt zu anderen Kindern fehlt extrem“

Rechnen Sie mit langfristigen negativen Folgen?

Das ist eine schwere Frage, die derzeit noch nicht ausreichend beantwortet werden kann. Die Expertinnen und Experten in aller Welt rechnen aber mit langfristigen Folgen. Die Unsicherheit und Ängstlichkeit, mit der einige in dem Alter konfrontiert sind, könnte eventuell steigen. Für uns Erwachsene ist es ja auch schwierig, mit so einer Situation konfrontiert zu sein. Auf Kinder, aber auch Jugendliche, wirkt sich das noch stärker aus.