Sechs steirische Handballer hoffen auf WM-Ticket!

Maximal 35 Mann darf jede Nation für die Handball-WM 2021 nominieren. Dieses Kontigent hat Teamchef Ales Pajovic voll ausgenützt, muss den Kader spätestens bis zum Auftakt am 14. Jänner gegen die USA dann auf 16 Mann reduzieren. Nachnominierungen und Spielerwechsel während der WM sind ausschließlich mit Spielern aus dem genannten 35-Mann-Kader gestattet. Die WM 2021 wird von 13. bis 31. Jänner in Ägypten ausgetragen. Österreich trifft in der Vorrundengruppe auf die USA, Frankreich und Norwegen.