USA: Schulen in New York müssen wieder schließen

Zahlen in Frankreich leicht rückläufig

In Frankreich ist die Zahl der Neuinfektionen dagegen auf 28.383 nach 45.522 am Vortag gefallen. Die Zahl der Todesfälle bleibt mit 425 dagegen faktisch gleich nach 428. Auf den Intensivstationen des Landes werden nach den Angaben des Gesundheitsministeriums 4775 Menschen wegen Covid behandelt, 79 weniger als am Vortag.