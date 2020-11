Erst starb der Ehemann, jetzt der 17-jährige Sohn

Der Morgennebel hat sich verzogen, die weststeirische Hügellandschaft ist in mildes Herbstlicht getaucht. Schon frühmorgens ist der Himmel blau gefärbt, Vögel zwitschern. Ländliche Idylle pur - und doch ist hier, in Herbersdorf bei Stainz, an diesem prächtigen Herbsttag nichts von Fröhlichkeit zu spüren. Im Gegenteil: Ein ganzer Ort trauert um einen blutjungen Mitbürger, der nur wenige Stunden zuvor auf der Bundesstraße tödlich verunglückt war.