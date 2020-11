„Schwierigste Phase“ für Intensivmedizin kommt

Auch verwies Anschober auf die „Notlage“ im Bereich der Intensivmedizin. Diese bestehe in ganz Europa: „Überall geraten die Gesundheitssysteme an ihre Grenzen.“ In Österreich werde man in der kommenden Woche im Bereich der Intensivmedizin in die „schwierigste Phase“ kommen, so seine Prognose. Viele im Gesundheitswesen Tätige hätten Angst davor, dass man in einigen Wochen in die Situation kommen könnte, dass es zu Triagen in Spitälern kommt. „Wir alle tun alles gemeinsam dafür, dass diese Situation nicht Wirklichkeit wird.“