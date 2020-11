Bei Parkplatz-Streiterei flogen die Fäuste

Manchmal braucht es im heimischen Straßenverkehr offenbar nur einen kleinen Funken, um die Gemüter von Autofahrern über Gebühr zu erhitzen. Am frühen Montagabend war es gegen 17 Uhr in der Mautner-Markhof-Straße in Schwechat so weit – und bei einem Parkmanöver kam es zu einer wilden Auseinandersetzung.