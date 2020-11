Stabilisierung auf „dramatisch hohem Niveau“

Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin zu hoch

Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen in Österreich sinkt, kamen im Schnitt in den vergangenen sieben Tagen täglich 7104 Neuinfektionen hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner betrug am Dienstag 558,7. Anschober hatte hier vor einigen Tagen einen Wert um die 50 als erstrebenswert angegeben. Insgesamt gab es in Österreich 76.165 bestätigte aktive Fälle - um 890 weniger als am Montag.