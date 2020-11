5984 Neuinfektionen, 58 weitere Todesopfer

Bereits 658 Patienten auf Intensivstationen

Fest steht: Die Lage in Österreichs Spitälern wird immer prekärer. Neben 182 Patienten, die neu in Spitälern aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus behandelt werden müssen, gab es einen überaus starken Anstieg an Menschen, die intensivmedizinische Betreuung brauchen. 46 Menschen liegen auf Intensivstationen, die Zahl der belegten Intensivbetten nähert sich somit der kritischen Marke - in Summe sind derzeit österreichweit bereits 658 Intensivbetten belegt. Insgesamt müssen 4525 Covid-Patienten in österreichischen Krankenhäusern behandelt werden.