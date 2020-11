Red-Bull-Chef Horner: Birthday-Bussi vom Spicegirl

Mäßige Ergebnisse

Privat scheint‘s für Horner also zu laufen - sportlich nur bedingt. Beim Großen Preis der Türkei lief‘s für Red Bull zuletzt nicht voll nach Wunsch: Max Verstappen sechster, Alex Albon siebenter - und das, obwohl die Bullen das schnellste Auto auf der Piste hatten. „Wir sind enttäuscht, dass wir in unserem 300. Grand Prix bei vielversprechender Ausgangslage nur die Ränge sechs und sieben an Land gezogen haben“, so Horner nach dem Rennen schonungslos. Die Geburtstagstorte dürfte ihm trotzdem geschmeckt haben.