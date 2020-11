Spielerin nach „Bolsonaro raus“-Ruf freigesprochen

Der Oberste Sportgerichtshof STJD für Volleyball in Brasilien hat die wegen eines „Bolsonaro raus!“-Rufs verurteilte brasilianische Beach-Volleyballerin Carol Solberg in zweiter und letzter Instanz freigesprochen. Mit fünf zu vier Stimmen revidierte das Plenum seine Entscheidung aus dem Oktober, wie brasilianische Medien berichteten. Damals war Solberg zu einer Strafe von 1.000 Reais (ca. (155 Euro) verurteilt worden; die Geldstrafe wurde in eine Verwarnung umgewandelt.